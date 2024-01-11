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Польский наемник, который попал в плен к российским военнослужащим, заявил, что больше не хочет иметь что-либо с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова передает глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор региона рассказал, что раненого гражданина Польши взяли в плен военные России 19 декабря под селом Крынки Херсонской области. Ему оказали первую медицинскую помощь военные армии РФ, а после привезли в госпиталь. Там наемник сообщил, что решил вступить в ряды ВСУ только для заработка денег.

"Ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег", – передал слова польского солдата Сальдо.

Кроме того, глава Херсонской области добавил, что наемник уже пересмотрел свои взгляды на ситуацию, увидев истинное лицо "защитников" Украины, которые бросили раненого поляка на поле боя.

Ранее СМИ сообщали, что наемники из Канады признают проигрыш Киева в конфликте с Москвой. Они заявили, что не понимают, что они в принципе делают в Украине. По их словам, основной проблемой для Киева стало ослабление внимания к нему со стороны Запада и, как следствие, замедление поставок вооружения.

