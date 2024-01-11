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Президент России Владимир Путин может положить конец военному блоку стран Запада в его нынешнем виде. Об этом пишет Telegraph.

"Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации. <…> Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет <…> положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен", – указано в сообщении.

Автор материала отмечает, что поддержка Украины может прекратиться, в то время как Россия проводит преобразования военно-промышленного комплекса, для обеспечения потребностей армии.

В статье подчеркивается, что Украина уже оказалась в тяжелой ситуации, так как ее вооруженные силы могут позволить себе выпускать вдвое меньше артиллерийских снарядов и ракет, чем российская армия.

Ранее сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун заявил, что НАТО будет вынуждено заняться конфликтом на Украине в случае, если ВСУ потерпят поражение. Это произойдет в случае, если Украина перестанет получать поддержку Америки и начнет терять территории, сказал он.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. По словам российского президента, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, которые, по мнению Путина, хотели быть единоличными "хозяевами" европейских стран, решили пугать государства "злобной Россией", которая им угрожает.