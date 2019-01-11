Парламент Македонии одобрил переименование страны

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Депутаты македонского парламента проголосовали за изменение названия республики. Решение об этом было принято 11 января на 75-м заседании законодательного собрания.

"По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым", −цитирует спикера парламента Талата Джафери ТАСС.

Отныне страна будет называться "Республика Северная Македония". Кроме того, в текст конституции внесли новые положения об уважении "суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран".

Основной закон также декларирует стремление Скопье защищать культурные, экономические и социальные правах представителей македонского народа и всех граждан за рубежом, не вмешиваясь при этом в суверенитет других государств.

17 июня 2018 года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика становится Республикой Северная Македония. 20 июня македонский парламент большинством голосов ратифицировал договор с Грецией.

Спор между бывшей югославской республикой Македония и Грецией, в составе которой находится одноименный регион Македония, длился 25 лет. Власти Греции хотели добиться изменения названия соседнего государства, поскольку опасаются территориальных претензий, и выступают против вступления Македонии в ЕС и НАТО.