Эксперт прокомментировал отказ ЕС выделить Украине 600 миллионов евро

Фото: depositphotos/reflextions

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал отказ ЕС выделить Украине транш на 600 миллионов евро.

"Этот отказ был ожидаем, особенно в связи с заявлением европейцев и американцев по поводу создания на Украине антикоррупционного суда. Все прекрасно понимают, что палки в колеса этому процессу вставляет сам Порошенко и его люди, в частности генеральный прокурор. Они, конечно, подготовили проект о создании этого суда, проект был раскритикован, и на это повлиял лично президент. Так что коррупция – точно главная причина отсутствия денег", – сказал он в разговоре с RT.

Эксперт также отметил, что данное решение не несет для Киева никаких последствий. По мнению политолога, Европа и Америка не допустят дефолта на Украине и будут делать все, чтобы этого не произошло.

Ранее руководитель представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему стране отказали в выделении 600 миллионов евро. По его словам, причина в том, что Киев не выполнил четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, а также в отсутствии Антикоррупционного суда. При этом Мингарелли не исключил возможности выделения украинской стороне экономической помощи. Он пояснил, что Петр Порошенко лично обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении очередного транша.