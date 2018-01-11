В ЕС объяснили причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро

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Руководитель представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему стране отказали в выделении 600 миллионов евро, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, причина в том, что Киев не выполнил четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, а также в отстутствии Антикоррупционного суда.

При этом Мингарелли не исключил возможности выделения украинской стороне экономической помощи. Он пояснил, что Петр Порошенко лично обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении очередного транша. И Юнкер, в свою очередь, распорядился, чтобы его службы провели оценку объема помощи, необходимой Украине.

Евросоюз одобрил программу помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда евро в 2015 году. Киев пока получил 1,2 миллиарда евро, в декабре 2017 года Еврокомиссия отказала в предоставлении оставшейся суммы.