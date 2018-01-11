Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

11 января, 08:50

В ЕС объяснили причину отказа в выделении Украине 600 миллионов евро

политика за рубежом экономика

Фото: Zuma/ТАСС

Руководитель представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему стране отказали в выделении 600 миллионов евро, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, причина в том, что Киев не выполнил четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, а также в отстутствии Антикоррупционного суда.

При этом Мингарелли не исключил возможности выделения украинской стороне экономической помощи. Он пояснил, что Петр Порошенко лично обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении очередного транша. И Юнкер, в свою очередь, распорядился, чтобы его службы провели оценку объема помощи, необходимой Украине.

Евросоюз одобрил программу помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда евро в 2015 году. Киев пока получил 1,2 миллиарда евро, в декабре 2017 года Еврокомиссия отказала в предоставлении оставшейся суммы.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать