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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал, сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что последние 30 метров будут самыми тяжелыми. Также Ермак заявил, что никому неизвестно, когда завершится конфликт. По его мнению, противостояние может закончиться очень внезапно.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского является "абсолютно нереализуемой", и об этом все знают.

Он подчеркнул, что в России руководствуются "голой действительностью", которая основывается на том, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план президента Украины.

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