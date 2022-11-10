Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха

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Ереван предлагает сформировать демилитаризованную зону на армяно-азербайджанской границе и вокруг территории Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе нет присутствия армянской армии, однако непризнанная республика имеет собственную армию обороны. По словам Пашиняна, она необходима для нейтрализации угрозы геноцида со стороны Азербайджана.

"В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может не понадобиться армия обороны такого масштаба. Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны", – сказал армянский премьер.

Пашинян пояснил, что Армения предлагает отвести войска с восстановленной в 1991 году границы и создать трехкилометровую демилитаризованную зону. По его словам, 9 ноября Азербайджану была представлена обновленная версия этого плана, однако Баку препятствует нормализации отношений двух стран.

"Азербайджан также продолжает препятствовать процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, которая, несомненно, может способствовать стабильности в регионе", – добавил Пашинян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Страны также решили обсуждать все проблемы на основе признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, согласно Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года.

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