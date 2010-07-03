Избран новый глава партии "Слуга народа"

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Александр Корниенко избран новым главой партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Кандидатура Корниенко была поддержана единогласно участниками съезда.

Корниенко сменит на посту главы партии действующего спикера Рады Дмитрия Разумкова, заявившего о невозможности совмещать обе должности.

В ходе съезда новоизбранный глава заявил, что вскоре в партию вступят еще тридцать человек, передает "Газета.ру".

"У нас в сумме не больше сорока членов партии. Сейчас мы еще тридцать примем, и будет уже 70, и так постепенно будем подтягивать", – сказал Корниенко. Он также назвал "нормальным явлением" тот факт, что не все члены фракции "Слуга народа" в Верховной Раде хотят быть членами самой партии.

Заявление Корниенко связано со скандалом, разразившимся несколько дней назад: несколько членов фракции, избранные в Раду от партии по одномандатным округам, объявили, что не получили приглашение на съезд. Однако в руководстве отметили, что неприглашенные депутаты не являются членами "Слуга народа". Позднее депутатов-мажоритариев все же пригласили, но без права голосования, и предложили вступить в партию до съезда.