На Украине прокомментировали рассуждения о претензиях Венгрии на Закарпатье

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил рассуждения о намерении Венгрии вернуть Закарпатье в состав страны. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Говорить об этой претензии было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии", – заявил чиновник.

Подоляк подчеркнул, что выгода от возможного приобретения территории будет ниже, чем масштаб негативных последствий отказа от норм международного права.

Также советник главы офиса заявил, что Венгрия и Украина могли бы "очень быстро" уладить региональные разногласия без влияния России.

В сентябре глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что без диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки невозможно решить сложившуюся на Украине ситуацию. Он также указал на риск эскалации между РФ и НАТО.

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