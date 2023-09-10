Орбан заявил о планах оставаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что планирует оставаться на своем посту до 2034 года. Об этом пишет Telex.

"После выборов 2018 года премьер-министр неоднократно публично намекал, что планирует находиться на своем посту до 2030 года, однако теперь он назвал в качестве цели 2034 год, пояснив, что война и пандемия коронавируса отняли (у его правительства. – Прим. ред.) четыре года", – говорится в сообщении.

В ходе встречи с активистами Венгерского гражданского форума он отметил, что популярность кабмина и партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" упала на фоне трудностей в экономике, которые связаны с конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями Евросоюза.

Ранее Орбан сообщал, что приглашение Украины в Североатлантический альянс может стать причиной начала новой мировой войны. Из-за этого лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе воздержались от такого шага. По словам венгерского премьера, они поступили правильно.