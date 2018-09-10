Глава МИД Германии оценил возможность удара по сирийским войскам

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Глава МИД Германии Хайко Маас сдержанно оценил шансы на участие немецких военных в ударах по правительственным силам Сирии, если Дамаск применит химоружие во время операции против боевиков в Идлибе.

Маас выразил согласие с председателем немецких социал-демократов Андреа Налес по вопросу о том, что "правительство ФРГ будет действовать на основе конституции и международного права". При этом министр занял менее категоричную позицию, чем Налес, ранее подчеркнувшая, что социал-демократы в правительстве или в бундестаге не одобрят участие армии ФРГ в подобной атаке.

По данным ТАСС, согласно немецкому законодательству, за рубежом военные бундесвера могут участвовать только в тех миссиях, которые проводятся в рамках системы коллективной безопасности – при одобрении ООН, а также в рамках НАТО или ЕС.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что правительство Германии изучает возможность применения самолетов против президента САР Башара Асада.