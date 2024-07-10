Медведев заявил, что поражение Украины не станет концом СВО

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Поражение Украины не станет концом специальной военной операции, так как часть радикалов рано или поздно вернется к власти. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает сайт "Комсомольской правды".

По словам политика, если украинский президент Владимир Зеленский все же пойдет на переговоры и согласится на условия Москвы с признанием итогов СВО и отказом от приема Украины в НАТО, то Москве надо быть предельно осторожной.

Он объяснил, что переговоры могут стать лишь передышкой для врага, а сама декларация об отказе вступления в Альянс ни к чему не приведет. После мирного соглашения, уверен Медведев, в Киеве случится третий майдан, который приведет к власти еще более радикальных украинцев.

"И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее", – уточнил Медведев.

Однако даже это не станет концом СВО, так как часть радикалов могут вернуться к власти еще раз, вдохновившись "западными врагами РФ", подчеркнул зампред Совбеза. Поэтому Москве нужно быть готовой, считает политик.

Ранее постпред Крыма при президенте России – вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в Россию и СССР. Он также обвинил Альянс в демонтаже системы безопасности, существовавшей до 1997 года, и посетовал, что Запад считает Украину своей зоной, которая нужна ему для нанесения поражения РФ.

