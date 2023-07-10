Спецслужбы Польши задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу РФ

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Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали уроженца Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра Мариуша Каминьского, координирующего работу спецслужб республики.

"Задержание состоялось 21 июня. Задержанный – 15-й человек, которому предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что задержанный является гражданином Украины, который находился в Польше уже 4 года.

Следствие считает, что он вел наблюдения за критически важной инфраструктурой Польши, в том числе изучал и собирал данные о военных объектах страны.

Ранее сообщалось, что следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранца с фамилией Ерменко, его подозревают в шпионаже. Отмечалось, что дата рассмотрения дела еще не была назначена, подробности дела также не раскрывали, так как оно имеет секретный статус.

По статье о шпионаже мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



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