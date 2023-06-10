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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что государственность Украины есть только в социальных сетях. Подобное заявление он сделал в эфире телеканала "Крым 24".

"На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита", – высказался Константинов.

По словам главы, важным вопросом для обсуждение является будущее Украины и ее границ.

Ранее появилась информация, что Москва разочарована решением Международного суда ООН по допуску третьих государств в дело по иску Украины против РФ, поскольку эти страны занимают проукраинскую позицию. Третьи стороны хотят надавить на суд под предлогом интерпретации положений Конвенции о геноциде, чтобы высший орган принял необоснованное решение в пользу Киева. Однако выдвигаемые Украиной обвинения являются абсурдными, отметил МИД РФ.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что обвинения Запада против России стали попыткой замаскировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Поэтому необходимо всего добиваться самим.

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