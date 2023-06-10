10 июня, 23:27Политика
В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях
Фото: depositphotos/reflextions
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что государственность Украины есть только в социальных сетях. Подобное заявление он сделал в эфире телеканала "Крым 24".
"На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита", – высказался Константинов.
По словам главы, важным вопросом для обсуждение является будущее Украины и ее границ.
Ранее появилась информация, что Москва разочарована решением Международного суда ООН по допуску третьих государств в дело по иску Украины против РФ, поскольку эти страны занимают проукраинскую позицию. Третьи стороны хотят надавить на суд под предлогом интерпретации положений Конвенции о геноциде, чтобы высший орган принял необоснованное решение в пользу Киева. Однако выдвигаемые Украиной обвинения являются абсурдными, отметил МИД РФ.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что обвинения Запада против России стали попыткой замаскировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы. Поэтому необходимо всего добиваться самим.
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