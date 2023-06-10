14:30Политика
Россия ответит на все антироссийские действия Исландии – МИД
Фото: 123RF/dudlajzov
Решение властей Исландии понизить уровень дипотношений с Россией разрушает весь комплекс российско-исландского взаимодействия. На все антироссийские действия последует соответствующий ответ, следует из сообщения на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что контакт Москвы и Рейкьявика традиционно базировался на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве.
"Как известно, Российская Федерация внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена", – говорится в сообщении министерства.
В МИД добавили, что ответственность за такое развитие ситуации лежит на Рейкьявике. Впредь российская сторона будет учитывать эту недружественную меру при выстраивании связей с Исландией в будущем.
Накануне министр иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Гильфадоттир приняла решение приостановить работу посольства в Москве с 1 августа. Вместе с этим исландская сторона потребовала от РФ ограничить деятельность диппредставительства в Рейкьявике и понизить уровень дипмиссии.
В иностранном внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что приостановка работы посольства в Москве не является разрывом сотрудничества. По возможности Рейкьявик сделает приоритетом ее возобновление.
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