Памятник Примакову откроют 29 октября напротив здания МИД

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Памятник российскому политику Евгению Примакову установят в сквере на Смоленской площади напротив здания МИД 29 октября – в день его 90-летия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

В течение юбилейного года пройдут мероприятия, "направленные на популяризацию интеллектуального наследия" Примакова, уточнил Ушаков на V Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Решение об установке памятника приняли в феврале 2018 года на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Автором монумента стал скульптор Георгий Франгулян.

Предполагалось, что памятник установят за счет средств благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Примаков работал министром иностранных дел РФ с 1996 по 1998 годы. Затем был назначен на должность премьер-министра. До этого пять лет возглавлял Службу внешней разведки.

Скончался Примаков 26 июня 2015 года. На доме в Скатертном переулке в центре Москвы, где он жил, в ноябре 2017 года открыли мемориальную доску.