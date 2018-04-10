Россия предупредила США о последствиях возможного удара по Сирии

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Россия по военным каналам предупредила США о последствиях возможного удара по Сирии в случае, если в ходе него пострадают российские граждане. Об этом в интервью телеканалу Euronews рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Постпред отметил, что возможные военные действия США в связи с якобы произошедшей химической атакой в сирийской Думе, будут "ответом на то, чего не было".

Ранее стало известно, что США направят к Сирии ударную группу кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". В состав группы войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Также к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс".

О целях и задачах этой группы не уточняется. В Пентагоне заявили, что поход носит плановый характер.

Поводом для таких мер послужило сообщение некоторых неправительственных организациях, в том числе сирийских "Белых касок", о том, что при бомбардировке города Дума, в частности, использовались бомбы с хлором.

В результате атаки погибли десятки человек. В больницы с признаками отравления доставлены местные жители. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом.