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10 марта, 23:59

Политика

Орбан отреагировал на возможное переизбрание Байдена

Фото: kremlin.ru

Если действующий президент США Джо Байден переизберется на второй срок, то это будет очень плохо. Об этом сообщил в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что если Украина потерпит поражение, то Джо Байдену даже не стоит участвовать в президентских выборах в США.

Он объяснил, что Соединенные Штаты реализуют свои интересы через украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому они не могут допустить крах действующей власти в Киеве.

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