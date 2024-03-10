10 марта, 23:59Политика
Орбан отреагировал на возможное переизбрание Байдена
Фото: kremlin.ru
Если действующий президент США Джо Байден переизберется на второй срок, то это будет очень плохо. Об этом сообщил в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что если Украина потерпит поражение, то Джо Байдену даже не стоит участвовать в президентских выборах в США.
Он объяснил, что Соединенные Штаты реализуют свои интересы через украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому они не могут допустить крах действующей власти в Киеве.
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