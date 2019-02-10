Украинцы пожаловались на проблемы с въездом в Россию

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Пограничники РФ стали чаще отказывать во въезде украинским гражданам без объяснения причин. Такое заявление помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сделал в эфире местного телеканала.

Как уточняет РИА Новости, за последние три дня украинская сторона зафиксировала порядка 100 случаев отказа во въезде в Россию на пропускном пункте "Нехотеевка" под Белгородом. В основном в страну не пускали украинцев, ехавших на автомобилях с объемом двигателя более двух литров.

Со слов Слободяна, российские пограничники заявили, что пункт пропуска "Нехотеевка" работает в штатном режиме. Официального комментария погранслужбы ФСБ РФ пока нет.

Осенью минувшего года Киев на месяц ввел ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.

Затем Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы. С начала 2019 года на Украину не пустили более 1,1 тысячи россиян.