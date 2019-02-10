Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:30

Украинцы пожаловались на проблемы с въездом в Россию

политика за рубежом

08:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/mariakarabella

Пограничники РФ стали чаще отказывать во въезде украинским гражданам без объяснения причин. Такое заявление помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сделал в эфире местного телеканала.

Как уточняет РИА Новости, за последние три дня украинская сторона зафиксировала порядка 100 случаев отказа во въезде в Россию на пропускном пункте "Нехотеевка" под Белгородом. В основном в страну не пускали украинцев, ехавших на автомобилях с объемом двигателя более двух литров.

Со слов Слободяна, российские пограничники заявили, что пункт пропуска "Нехотеевка" работает в штатном режиме. Официального комментария погранслужбы ФСБ РФ пока нет.

Осенью минувшего года Киев на месяц ввел ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.

Затем Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы. С начала 2019 года на Украину не пустили более 1,1 тысячи россиян.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика