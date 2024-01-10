Дипломат Кощеев назначен на должность генконсула РФ в Северной Корее

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Дипломат Олег Кощеев получил должность генерального консула России в северокорейском Чондине. Об этом сообщается в телеграм-канале российского министерства иностранных дел.

"Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом", – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Владимир Тарабрин стал новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Нидерландах, его назначил Владимир Путин. Диппредставитель также получил должность постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия в Гааге (ОЗХО).

До этого глава государства освободил Анатолия Башкина от должности посла РФ в Камеруне. Теперь этот пост будет занимать Георгий Тодуа.