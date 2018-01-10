Пучдемон собирается вновь возглавить Каталонию‍

10 января, 20:17
Фото:ТАСС/Zuma/Miquel Llop
Карлес Пучдемон снова будет выдвигаться на пост главы женералитета (правительства) Каталонии. Такую договоренность установили представители коалиции "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" на встрече в Брюсселе.
На ней присутствовали сам Пучдемон, лидер коалиции "Вместе за Каталонию", и генеральный секретарь "Левых республиканцев" Марта Ровира. Лидер партии, первый номер избирательного списка "Левых республиканцев" – бывший замглавы женералитета Ориол Жункерас находится в тюрьме.
Пучдемон, в отношении которого Верховный суд выдал ордер на арест на испанской территории, предложил утвердить его кандидатуру по видеосвязи или поручить кому-либо зачитать свою речь. Кроме того, Ровира и Пучдемон договорились, что президиум парламента сформируют представляемые ими партии, сообщает агентство Efe.
Партия "Левые республиканцы" ранее уточнила, что "технические вопросы" в ближайшее время начнут решать юристы парламента. Сам Пучдемон накануне заявил о желании вернуться в Каталонию при условии получения гарантий со стороны испанской юстиции, что его не задержат. Запись конференции он выложил в соцсетях. Первое заседание парламента Каталонии состоится 17 января.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, итоги которого не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. Абсолютное большинство было у тех партий каталонского парламента, которые поддерживали отделение от Испании. 27 октября он провозгласил независимость. Позднее Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы.
Они состоялись 21 декабря. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, три политические силы ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") вместе получили абсолютное большинство – 70 депутатских мест из 135.
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