Эксперт прокомментировал планы Эквадора вывести Ассанжа из посольства в Лондоне

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Планы властей Эквадора найти посредника для решения по делу Джулиана Ассанжа, чтобы вывести главного редактора WikiLeaks из своего посольства в Лондоне, прокомментировал вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе.

"Есть латиноамериканская практика предоставления политического убежища в посольстве", – пояснил эксперт в беседе с RT. По его словам, если правительство Эквадора меняет свою политику под давлением извне, то тем самым оно признает свою несостоятельность. В связи с этим, властям Эквадора в нынешней ситуации остается лишь искать посредников для выхода из этого щекотливого положения, отметил Абашидзе.

"В данном случае это означает следующее: третье государство должно переговорить, прежде всего, с английским правительством, чтобы Ассанж беспрепятственно покинул страну", – подчеркнул эксперт. По его словам, "посредник гарантирует, что человека не будут преследовать по политическим мотивам и дадут ему убежище в третьем государстве".

Абашидзе также высказал мнение, что Россия могла бы предоставить Ассанжу политическое убежище.

"Предоставлять или нет – прерогатива российского правительства. Но если Ассанж обратится к России, я думаю, нам нужно дать согласие, чтобы показать: свобода слова больше гарантируется именно в России", – подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство Эквадора ищет возможность вывести Ассанжа из посольства в Великобритании.

По информации ряда СМИ, высказывания главного редактора WikiLeaks о союзниках Эквадора "разозлили" президента страны Ленина Морено.