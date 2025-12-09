Форма поиска по сайту

09 декабря, 14:10

Политика
Песков: восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого желания

Песков ответил на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возвращении СССР

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент РФ Владимир Путин не собирается восстанавливать Советский Союз, геополитически это невозможно, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал в ответ на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы стремлении российского лидера вернуть СССР.

"Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил", – сказал Песков.

Он также отметил, что обсуждение этой темы показывает отсутствие уважения к партнерам России, включая страны СНГ и более продвинутые формы интеграции, и предположил, что Фридрих Мерц, вероятно, не знаком с этим обстоятельством.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что за всю историю России Советский Союз был самым успешным проектом страны.

Он напомнил, что после поражения в Первой мировой войне, куда страну вовлекли за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка, Россия не просто восстановилась. Она мирно преобразовалась в СССР на съезде.

"И затем в течение 30 лет мы имели средние темпы развития: 14%", – подчеркнул Зюганов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Лидер партии добавил, что были люди, которые пытались остановить развал СССР, но к тому времени в руководство страны пробрались "пробрались откровенные предатели и болтуны". Вместо укрепления государства они совершили невиданное преступление.

Ранее Владимир Путин отвечал на вопрос о восстановлении СССР, заявив, что его реинтеграция невозможна и бессмысленна. Он подчеркнул, что у России нет такой цели и что это полностью исключено.

По его словам, в современных условиях попытка объединения радикально изменила бы национальный и религиозный состав страны. При этом Путин отметил, что не стал бы искать виновных в развале СССР, так как, по его мнению, сама система оказалась несостоятельной.

