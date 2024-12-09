Замглавы МИД РФ Галузин: Москва надеется, что команда Трампа изучила позицию РФ по Украине

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Москва рассчитывает на то, то команда избранного президента США Дональда Трампа ознакомилась с инициативой Владимира Путина об урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

Российская сторона в целом исходит из того, что на Западе, и в окружении будущего американского лидера в частности, внимательно следят за подходами России к этому вопросу, сказал он. Дипломат также подчеркнул, что предложение, которое российский лидер озвучил 14 июня 2024 года, четко отражает взгляды страны.

"Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", – резюмировал Галузин.

Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

В ответ на это в Кремле указали, что для начала диалога с РФ Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров с Москвой и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.

Сам Зеленский отверг призыв республиканца к немедленному прекращению огня, заявив, что конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности. Однако после этого Трамп заявил, что украинский лидер начал признавать необходимость начала переговоров с российской стороной.