Попытки США запугать Россию санкциями по договору о РСМД смехотворны – МИД РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Попытки США запугать Россию введением санкций за якобы имеющие место нарушения Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД) смехотворны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Текст комментария опубликован на сайте МИД РФ.
"В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений. Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны", – заявил замглавы МИД РФ.
По его словам, введение санкций может привести к срыву заседания комиссии по выполнению соглашения, которое предложили провести сами США.
Накануне днем, 8 декабря, Госдепартамент США озвучил предупреждение в адрес РФ о возможных мерах экономического и военного характера, если страна не прекратит нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Штаты намерены убедить Россию вернуться к соблюдению соглашения, отмечается в сообщении. "Но США не будут молча наблюдать, как Российская Федерация продолжает разрабатывать военные системы в нарушение договора, – заявили в ведомстве. – США будут и дальше пытаться найти дипломатическое решение этой проблемы, однако сейчас мы рассматриваем экономические и военные меры, призванные убедить РФ соблюдать договор".
Договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.
Россия и США постоянно обмениваются обвинениями в нарушении соглашения в адрес друг друга. В конце сентября 2017 года очередную претензию в адрес РФ высказал госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон.
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