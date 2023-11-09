МИД призвал россиян к осторожности при выезде за рубеж из-за участившихся арестов

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При выезде за границу россиянам и соотечественникам стоит проявлять должную осторожность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Я хотел бы предостеречь всех сограждан, всех соотечественников, которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии, <...> от таких, так сказать, легкомысленных выездов за границу и времяпрепровождения в состоянии такой психологической расслабленности", – указал Рябков.

Такое заявление было сделано на фоне участившихся случаев арестов граждан России. Им обычно вменяют нарушения экспортно-контрольного американского законодательства, объяснил он.

"То есть законодательства, регулирующего торговлю чувствительными материалами и чувствительной продукцией", – сказал замминистра.

Ранее Минюст США предъявил обвинения трем лицам, в том числе россиянину, в экспорте высокотехнологичной продукции военным компаниям в РФ, которые находятся под санкциями.

Затем стало известно, что власти США арестовали четырех граждан России по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения в РФ для использования в военных целях.

Уголовное дело было представлено в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения.

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