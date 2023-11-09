09 ноября, 18:34Политика
МИД призвал россиян к осторожности при выезде за рубеж из-за участившихся арестов
Фото: ТАСС/EPA/CJ GUNTHER
При выезде за границу россиянам и соотечественникам стоит проявлять должную осторожность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.
"Я хотел бы предостеречь всех сограждан, всех соотечественников, которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии, <...> от таких, так сказать, легкомысленных выездов за границу и времяпрепровождения в состоянии такой психологической расслабленности", – указал Рябков.
Такое заявление было сделано на фоне участившихся случаев арестов граждан России. Им обычно вменяют нарушения экспортно-контрольного американского законодательства, объяснил он.
"То есть законодательства, регулирующего торговлю чувствительными материалами и чувствительной продукцией", – сказал замминистра.
Ранее Минюст США предъявил обвинения трем лицам, в том числе россиянину, в экспорте высокотехнологичной продукции военным компаниям в РФ, которые находятся под санкциями.
Затем стало известно, что власти США арестовали четырех граждан России по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения в РФ для использования в военных целях.
Уголовное дело было представлено в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения.
Полиция Турции арестовала второго подозреваемого в нападении на россиянина
Читайте также