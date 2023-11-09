Матвиенко заявила, что пошутила про идею создать в России министерство счастья

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Идея создать в России министерство счастья и принять соответствующий закон не рассматривается всерьез, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

"Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора", – сказала Матвиенко.

Она уточнила, что идея кажется ей хорошей, хоть и является всего лишь метафорой.

Ранее в ходе лекции на марафоне "Знание. Первые" Матвиенко призвала немедленно принять соответствующий закон и учредить в России такое министерство.

До этого она уже отмечала, что в России необходимо обратить внимание на опыт ОАЭ, где созданы министерство будущего и министерство счастья. Такое заявление спикер СФ РФ сделала в 2016 году после встречи с вице-президентом Эмиратов.

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