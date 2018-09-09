Памфилова отметила высокий уровень организации выборов мэра столицы

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова высоко оценила организацию выборов мэра Москвы.

"В целом, предварительно пока я могу сказать, что организация выборов была на должном уровне", – сказала она, передает Агентство "Москва". Особо Памфилова отметила работу наблюдателей. По словам председателя ЦИК они задали очень высокую планку в своей работе.

За ходом голосования на выборах столичного мэра следили пять тысяч общественных наблюдателей следили. На участках установили более семи тысяч камер видеонаблюдения.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, удалений наблюдателей с избирательных участков на выборах мэра Москвы не было.

В Москве 9 сентября прошли выборы мэра. Для москвичей были открыты более 3,8 тысячи избирательных участков, из них за пределами города – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях – работали 209 участков.

На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".