Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Явка избирателей на выборах мэра Москвы на 20:00 составила 27,63%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, это около двух миллионов избирателей. Явка на "дачных" участках превысила 60%.

Для горожан работают 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, их них 209 находятся в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Все пункты для голосования впервые принимают избирателей до 22:00.

Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в столице. По их словам, опыт московских выборов достоин того, чтобы его перенять. Удалений наблюдателей с избирательных участков на выборах мэра Москвы не было.

Москвичи могут отдать голос за одного из пяти кандидатов. Для участия в гонке зарегистрированы Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.