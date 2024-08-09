09 августа, 17:21
Су-34 ударил авиабомбой по скоплению военных ВСУ в Сумской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что экипаж самолета ударил авиационной бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации противника, который находился неподалеку от границы с Курской областью.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", – заключили в оборонном ведомстве.
Общие потери ВСУ за период с 3 по 9 августа составили около 13 925 военных. Также российские войска за неделю смогли освободить населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР.
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