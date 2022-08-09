В Алжире пройдут российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни"

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Совместные российско-алжирские антитеррористические учения "Щит пустыни – 2022" впервые пройдут в Алжире. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что прошла итоговая планирующая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому учению.

Там добавили, что учение состоится в ноябре текущего года на полигоне Хаммагир в Алжире.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС. Он добавил, что для этого есть почти все условия.

До этого ВС РФ провели учения с противолодочным комплексом "Ответ" в Японском море. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу противолодочным комплексом "Ответ" по подводной цели. Учения проходили в Японском море. Видео разместило Минобороны. Боевая часть ракеты успешно поразила учебную цель.

