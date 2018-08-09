Песков: о запрете полетов "Аэрофлота" в США речь пока не идет

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о запрете полетов "Аэрофлота" в США речь пока не идет. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время Песков отметил, что действия американских властей предсказать невозможно. "Сейчас от Вашингтона можно ждать что угодно, это весьма непредсказуемый участник международных дел", – добавил он. По его словам, пока ни о каких запретах речь не идет и каких-либо "официальных заявлений на этот счет мы не слышали".

Ранее стало известно, что американские власти вводит санкции в отношении России с 22 августа. Причина новых ограничений – приписываемая России причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Законопроект называется актом о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Помимо этого, в документе предлагается признать Москву "спонсором терроризма".

Кроме того, через три месяца американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она поставленные ей условия.