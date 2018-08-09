МИД РФ назвал НАТО "бесполезным блоком" после инцидента с ракетой в Эстонии

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В МИД России заявили, что НАТО является "бесполезным блоком" после сообщения об ошибочном запуске боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией, пишут "Аргументы недели".

"Мы же говорили, что военный блок НАТО – бесполезный", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ в Twitter.

Сообщение сопровождается хэштегом #МИДзнал.

Ранее сообщалось, что испанский истребитель Eurofighter, базирующийся в Эстонии, случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM во время полета. Инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Снаряд полетел в северном направлении.