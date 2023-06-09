В МИД заявили, что РФ учтет подрыв аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Взрыв на участке аммиакопровода Тольятти – Одесса будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Галузин подчеркнул, что российская сторона продолжит добиваться осуждения Киева в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил похожее мнение, подчеркнув, что ситуация с подрывом аммиакопровода Тольятти – Одесса усложняет продление зерновой сделки. По его словам, подобное может сказаться на судьбе черноморской инициативы "только негативно".

7 июня был поврежден аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. По словам представителя ВС РФ, подрыв был проведен в районе Масютовки.

Позже в Минобороны РФ заявили, что аммиакопровод повредила украинская диверсионно-разведывательная группа. После ЧП были зафиксированы пострадавшие среди мирного населения.

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