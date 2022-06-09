Принятые без России решения Арктического совета будут нелегитимными – посол РФ

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Россия, как действующий председатель Арктического совета, обеспокоена планами возобновить работу в этом формате без ее участия, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что Россия предупреждает о том, что принятые без ее участия решения будут нелегитимными и нарушающими принцип консенсуса, предусмотренный руководящими документами совета.
"Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. <...> Эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале диппредставительства.
Посол напомнил, что российская часть Заполярья занимает порядка 60% от всей территории региона. Кроме того, на ней проживает более половины коренного населения Арктики и осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт.
Накануне Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили о намерении возобновить работу Арктического совета в ограниченном формате – в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Работа совета была приостановлена 3 марта из-за ситуации вокруг Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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