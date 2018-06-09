КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы Вадима Кумина

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Бывший депутат Госдумы Вадим Кумин подал документы в московскую избирательную комиссию для регистрации кандидатом в мэры столицы от КПРФ, сообщает РИА Новости.

По его словам, он надеется на расширение коалиции.

"Все прошло удачно, двигаемся вперед. Шансы есть, программа есть, поддержка партии есть, создадим более широкую коалицию. Все левые и патриотические силы, надеюсь, объединятся в ближайшее время вокруг кандидата компартии", – сказал экс-депутат.

Кумин сообщил, что его предвыборный штаб возглавят Максим Шевченко, Захар Прилепин и Леонид Зюганов.

Также о планах баллотироваться в столичные мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.

Ранее Сергей Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы для участия в выборах мэра в качестве самовыдвиженца.

Чтобы пройти регистрацию на выборах, кандидат должен получить подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидату-самовыдвиженцу необходима поддержка 36 тысяч избирателей. Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября – единый день голосования.