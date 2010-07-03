США попросили МВФ оказать помощь оппозиции Венесуэлы

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Международный валютный фонд (МВФ) должен оказать финансовую помощь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что поднимал данную тему в беседе с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. По словам Мнучина, фонд должен разблокировать ресурсы для временного правительства Боливарианской республики. Он добавил, что Вашингтон "конструктивно работает" над этим вопросом с МВФ, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что МВФ следит за ситуацией в Венесуэле и готов оказать помощь, как только международное сообщество определит, кого считать законным лидером южноамериканского государства.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

Массовые антиправительственные выступления начались 21 января. Воспользовавшись ситуаций, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали власти США, а также многие государства Южной Америки.

