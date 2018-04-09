В Совфеде поддержали подготовку ответных мер на санкции США

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Разработку ответных мер на расширение антироссийских санкций США поддержал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"То, что американцы пошли на беспрецедентно жесткие санкции, при этом без каких-либо на то оснований, говорит о том, что санкционное давление на Россию − не следствие каких-то разногласий по тем или иным сюжетам международной ситуации", − пояснил Косачев в разговоре с RT. Парламентарий назвал действия США "целенаправленной, последовательной и рассчитанной на длительную перспективу линией на создание для России больших трудностей и проблем". Целью американской стороны является сдерживание России как самостоятельного игрока на международной арене, добавил сенатор.

"Эта линия будет продолжаться до тех пор, пока Россия не пойдет на попятную и не согласится, что в мире существует исключительная нация − американская нация, которая имеет монополию на то, чтобы управлять миром", − подчеркнул Косачев. По его словам, "это значит, что нас ждет долгая и изнурительная история взаимного противостояния".

При этом сенатор заявил, что подобные недружественные шаги США ни в коем случае нельзя оставлять без ответа.

"Где-то наши ответные меры должны быть зеркальными и симметричными, где-то незеркальными и ассиметричными", − пояснил Косачев, добавив, что эти меры призваны "демонстрировать нашим оппонентам и всему миру, что с Россией таким языком − языком ультиматумов, шантажа и угроз − разговаривать невозможно и бессмысленно".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва прорабатывает ответные меры на антироссийские санкции. Насколько жестким будет ответ России, говорить пока рано, отметила Захарова.

6 апреля американские власти расширили санкции в отношении России, внеся в санкционный список 38 бизнесменов, официальных лиц и компаний.