Посольство России в Лондоне раскритиковало ход расследования "дела Скрипаля"

Посольство России в Лондоне раскритиковало ход расследования дела о смерти экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице посольства в Twitter.

"Расследование дела Сергея Скрипаля следует сценарию дела Литвиненко: большая часть информации будет засекречена, Россия не получит доступа к следственным документам и возможности оценить убедительность", – говорится в сообщении.

Investigation of Sergei Skripal case follows the Litvinenko script: most info to be classified, Russia to get no access to investigation files and no opportunity to assess its credibility pic.twitter.com/Q0BghRX4ao