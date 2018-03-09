Посольство России в Лондоне раскритиковало ход расследования "дела Скрипаля"

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Посольство России в Лондоне раскритиковало ход расследования дела о смерти экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице посольства в Twitter.

"Расследование дела Сергея Скрипаля следует сценарию дела Литвиненко: большая часть информации будет засекречена, Россия не получит доступа к следственным документам и возможности оценить убедительность", – говорится в сообщении.

Investigation of Sergei Skripal case follows the Litvinenko script: most info to be classified, Russia to get no access to investigation files and no opportunity to assess its credibility pic.twitter.com/Q0BghRX4ao — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 марта 2018 г.



4 марта в торговом центре британского города Солсбери 66-летний Сергей Скрипаль и его спутница резко почувствовали себя плохо из-за воздействия неизвестного вещества. В 2006 году Скрипаля осудили на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании.

В ноябре 2006 года в Лондоне от отравления неизвестным веществом скончался Александр Литвиненко, работавший сначала в КГБ, а затем в ФСБ России. В 2000 году он сбежал с семьей в Великобританию, где ему предоставили политическое убежище.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы содействовать расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, если такое предложение поступит от британской стороны.

Лавров также назвал неуместными параллели между отравлением Скрипаля и смертью экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которые в последнее время проводятся в Британии.