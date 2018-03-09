В Госдуме прокомментировали заявление Пентагона о возможности уничтожить Россию

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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление Пентагона о возможности уничтожить Россию.

"Мы ни на кого не собираемся нападать, и наша доктрина носит оборонительный характер, но с учётом тех возможных опасностей, которые исходят извне. Их же слова носят агрессивный характер. Это ещё раз подчёркивает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны", – сказал он в беседе с RT.

Швыткин также отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров и конструктивно обсудить вопросы обеспечения безопасности.

Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США готовы ответить на любую атаку со стороны России и даже уничтожить ее при помощи подлодок.

Комментируя послание Владимира Путина к Федеральному собранию 1 марта, в котором президент РФ рассказал о новейшем российском оружии, генерал подчеркнул, что Соединенные Штаты "готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом".