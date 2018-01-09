Посла РФ вызвали в МИД Турции из-за нарушения режима прекращения огня в Идлибе

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Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана из-за того, что правительственные силы Сирии нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Как рассказал источник, 9 января послу РФ передали реакцию и опасения касательно случившегося и попросили передать необходимые сведения режиму для прекращения подобных действий. Посольство России в Анкаре комментариев не давало, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительственные войска Сирии наносят удары по бойцам так называемой оппозиции в районе провинции Идлиб "под предлогом борьбы с террористами".

7 января также стало известно, что в городе Идлиб прогремела серия взрывов. Погибли и получили ранения десятки человек. Уточнялось, что террористы подорвали заминированную машину на улице рядом с супермаркетом. Еще один заминированный автомобиль взорвался у штаба одной из радикальных группировок, действующих на территории Идлиба. Всего прогремело четыре взрыва.