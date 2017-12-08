Кадыров назвал решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим "неадекватным"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился решением президента США Дональда Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Вконтакте". Также лидер Соединенных Штатов заявил, что признает Иерусалим столицей.

"Президент США Дональд Трамп признал центр трех мировых религий Иерусалим столицей государства Израиль. Это значит, что мусульманская Палестина теперь теряет последнюю надежду на свою автономию", – написал Кадыров.

Он назвал решение Трампа "ударом в спину тех, кто все эти десятилетия пытался выработать алгоритм политико-дипломатического урегулирования в этом непростом регионе". Кадыров уверен, что американский лидер вовлекает Израильское государство в противостояние, грозящее ему новой войной.

В среду, 6 декабря, Трамп заявил, что США считают Иерусалим столицей Израиля, и подписал документ о переносе американского посольства в Иерусалим.

Это привело к столкновениям палестинских боевиков с военными Израиля. В результате акций протеста ранения получили более 50 палестинцев. Также сообщалось, о запуске двух ракет из сектора Газа, которые не долетели до Израиля и упали на палестинской территории.