Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на Московской конференции по нераспространению, сообщает Интерфакс.

По словам главы МИД РФ, полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего разоружения при условии обеспечения равной безопасности всех сторон. В ДЗЯО эти факторы игнорируются. Кроме того, это соглашение провоцирует разногласия между членами международного сообщества.

Министр подчеркнул, что Россия разделяет задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается Договор о запрещении ядерного оружия.

ДЗЯО подписали 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН представители 53 государств. Таиланд, Гайана и Ватикан уже ратифицировали его. В то же время Россия, США, Китай и другие ядерные державы не подписали этот договор.

Сторонники ДЗЯО в октябре 2017 года стали лауреатами Нобелевской премии мира. Награду вручили за привлечение внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия

