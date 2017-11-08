Парламент Франции лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

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Нижняя палата парламента Франции лишила лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Как сообщила "Газета.ру" со ссылкой на France Info, она была лишена иммунитета за пост на своей странице в Twitter с фотографией одной из жертв группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство.

Расследование в отношении Ле Пен началось в декабре 2015 года. Тогда она разместила на своей странице в соцсети Twitter три фотографии, запечатлевшие жестокие расправы боевиков ИГ над пленниками. "Вот что такое ИГ", − подписала снимки политик.

В результате Ле Пен грозит преследование по статье "Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму". Максимальное наказание за эти действия, согласно УК Франции, может составить до трех лет тюремного заключения и штраф до 75 тысяч евро.

В мае 2017 года Ле Пен потерпела поражение на президентских выборах во Франции, которые завершились победой Эммануэля Макрона. После этого она вернулась к руководству ультраправой партией "Национальный фронт".