Песков подтвердил, что российские власти получили письмо Трампа

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона получила письмо президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

По его словам, письмо для Путина передано по дипломатическим каналам, но в Кремле его еще не получили. "Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам. Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", – сказал он.

Письмо от Трампа Путину передал сенатор США Рэнд Пол. Он отметил, что в послании говорится о важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурного обмена.

В конце июля российский лидер заявил, что встретится с Трампом и в Вашингтоне, и в Москве, куда он уже пригласил своего коллегу.