Американский сенатор привез Путину письмо от Трампа

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Сенатор США Рэнд Пол передал в администрацию Владимира Путина письмо от Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По его словам, в письме сделан акцент на важности дальнейшего взаимодействия в разных сферах, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил письмо "по дипломатическим каналам", однако в Кремле с ним еще не ознакомились.

16 июля Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки. Главы государств общались тет-а-тет, после чего дали совместную пресс-конференцию.