В Крыму ответили на заявление Волкера о позиции США по поводу полуострова

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В Крыму ответили на заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о позиции США по поводу полуострова. Об этом сообщает RT.

Ранее Волкер заявил, что Вашингтон не планировал признавать полуостров российским, а слова Дональда Трампа неправильно интерпретировали в СМИ.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что еще во время избирательной капании Трамп заявлял, что готов признавать Крым частью России.

"Мы прекрасно понимаем, в каких внутренних условиях находится сегодня президент США, в том числе в связи с расследованием о "вмешательстве" в американские выборы", – пояснил парламентарий. Он добавил, что любые действия американского лидера элиты в США пытаются использовать против него.

По мнению Ганжары, признание Трампом Крыма частью России могло бы обернуться для американского президента импичментом.