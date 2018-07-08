Госсекретарь США назвал условие для снятия санкций с КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против КНДР будут действовать до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Такое заявление он сделал после встречи встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

"Санкции останутся до реализации Северной Кореей полной и верифицируемой денуклеаризации, что было обещано лидером Ким Чен Ыном", – заявил Помпео.

Он добавил, что во время встречи в Пхеньяне стороны подробно обсудили, что означает полная денуклеаризация. В то же время Помпео отметил, что обязательства США перед Японией и Южной Кореей остаются неизменными.

Помпео встретился с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва в воскресенье, 8 июля. Они обсуждали положение дел в регионе.