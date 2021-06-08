Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не придавать инциденту с пощечиной большого значения и заявил, что продолжит встречаться с гражданами. Об этом сообщает газета Le Dauphine Libere.

Французский лидер подчеркнул, что случившееся не должно затмевать другие важные темы, которые касаются жизни многих людей.

"Я бы не хотел, чтобы отдельные люди и те, кто идут на крайности, могли заставить забыть об остальном. <...> Не будем позволять агрессивным лицам завладевать публичной дискуссией, они этого не заслуживают", – заявил французский лидер.

Он также добавил, что, несмотря на инцидент, продолжил приветствовать людей и даже фотографироваться с теми, кто стоял рядом с мужчиной, давшим ему пощечину.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина кричит: "Долой Макрона!",а затем дает пощечину подошедшему в этот момент президенту. После этого вмешалась охрана, отвела французского лидера в сторону и схватила агрессивного мужчину.

