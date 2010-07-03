Трамп намерен отправить в отставку главу Секретной службы США – СМИ

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Дональд Трамп намерен отправить в отставку главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Секретная служба США обеспечивает охрану первых лиц государства, в том числе членов их семей. Пока что Аллес продолжает исполнять обязанности главы ведомства.

Ранее в отставку ушла глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Американский лидер поблагодарил ее за работу и объявил, что обязанности министра будет исполнять Кевин Макалинан.